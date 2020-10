Gabriel Garko svela di essere gay ma ammette: “Avrei sposato Eva Grimaldi” (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko ha fatto coming out, ammettendo una volta per tutte di essere gay. Ma come mai è stato fidanzato con le donne più belle del mondo dello spettacolo? Gabriel Garko (Fonte foto: Getty Images)Se Gabriel Garko avesse programmato di fare coming out proprio nella casa del GF, lo sapremo forse tra mesi. Ciò che è certo è che tutto è partito da molto lontano, da altri due concorrenti del gioco. Una, è la sua ex, Adua Del Vesco e l’altro, il precedente ex di lei, Massimiliano Morra. I due, si sarebbero lasciati a causa di una persona che è stata vicina anche a Garko, Alberto Tarallo, che gestisce l’agenzia per attori, Ares. Proprio Tarallo, avrebbe ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020)ha fatto coming out,ndo una volta per tutte digay. Ma come mai è stato fidanzato con le donne più belle del mondo dello spettacolo?(Fonte foto: Getty Images)Seavesse programmato di fare coming out proprio nella casa del GF, lo sapremo forse tra mesi. Ciò che è certo è che tutto è partito da molto lontano, da altri due concorrenti del gioco. Una, è la sua ex, Adua Del Vesco e l’altro, il precedente ex di lei, Massimiliano Morra. I due, si sarebbero lasciati a causa di una persona che è stata vicina anche a, Alberto Tarallo, che gestisce l’agenzia per attori, Ares. Proprio Tarallo, avrebbe ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - FilmNewsItaly : Gabriel Garko coming out a Verissimo: 'Per 11 anni ho amato Riccardo, poi Gabriele Rossi' - QuiMediaset_it : A #Verissimo ospiti di #SilviaToffanin #GabrielGarko, @StefanoAccorsi_ , @ElettraLambo e #RobertoGiacobbo Alle 16 s… -