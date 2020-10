Fece trasfusione a testimone di Geova contro la sua volontà | medico condannato

(Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – Condannato per violenza privata a due mesi di reclusione (pena sospesa) per aver trasfuso una paziente trentaseienne Testimone di Geova contro la sua volonta’. E’ quanto capitato ad un medico dell’ospedale di Tivoli che il primo ottobre e’ stato “anche condannato a risarcire i danni, la cui quantificazione e’ stata rimessa al giudice civile, a pagare una provvisionale al marito e ai genitori della vittima, e a coprire le spese legali”.

