Esordio amaro per il Cus Avellino, la Napoli Barrese si impone 7-1 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Debutto con sconfitta per il Cus Avellino che viene travolto dalla corazzata Napoli Barrese, tra le favorite per la vittoria del campionato. I lupi di Mister Venezia resistono agli attacchi dei padroni di casa per 15 minuti; nel finale di primo tempo i rossoblu salgono in cattedra e si va negli spogliatoi sul risultato di 4-0. Nella ripresa gli irpini provano il tutto per tutto ma la Napoli Barrese resiste e va in rete per due volte bissando il punteggio sul 6-0. Mattia Spica (all'Esordio con la maglia biancoverde) sigla il primo gol in campionato per i biancoverdi e prima della fine del match c'è tempo anche per il gol del definitivo 7-1. Marcatori: Di Dato 13:16 Solombrino 15:04 Mennella ...

