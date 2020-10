Coronavirus, la circolare del Viminale ai prefetti: “Utilizzare anche i militari nei controlli anti-Covid-19” (Di sabato 3 ottobre 2020) Coronavirus, nuova circolare del Viminale ai prefetti. Nei controlli per il rispetto delle misure potranno essere utilizzati anche i militari. ROMA – In attesa del nuovo dpcm, il Viminale ha inviato una nuova circolare ai prefetti invitandoli ad utilizzare in caso di bisogno anche “i militari nei controlli per il rispetto delle misure adottate per il contenimento del Coronavirus“. Massimo rigore da parte del Governo, preoccupato da questa nuova impennata dei casi in Italia. Nella giornata di sabato 3 ottobre 2020 i positivi sono stati oltre 2.800 con un lievi decremento dei tamponi (quasi 119mila). La situazione, come detto dalle ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020), nuovadelai. Neiper il rispetto delle misure potranno essere utilizzati. ROMA – In attesa del nuovo dpcm, ilha inviato una nuovaaiinvitandoli ad utilizzare in caso di bisogno“ineiper il rispetto delle misure adottate per il contenimento del“. Massimo rigore da parte del Governo, preoccupato da questa nuova impennata dei casi in Italia. Nella giornata di sabato 3 ottobre 2020 i positivi sono stati oltre 2.800 con un lievi decremento dei tamponi (quasi 119mila). La situazione, come detto dalle ...

