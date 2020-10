Caso Gregoretti, processo a Salvini: al via l’udienza preliminare. Pm sollecita archiviazione (Di sabato 3 ottobre 2020) processo a Matteo Salvini, il 3 ottobre a Catania l’udienza preliminare per il Caso Gregoretti. Il popolo della Lega si raduna anche fisicamente a Catania, dove il 3 ottobre 2020 si apre il processo a Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. “Viviamo un momento di sospensione della democrazia. Il mio processo è una violenza alla Costituzione. Non avrei mai pensato di finire in tribunale, ma non mi vergogno. Dormo tranquillo con la mia compagna e vado con il rosario in tasca. Ho piena fiducia nella magistratura e penso che il processo non ci sarà proprio”, ha dichiarato Matteo Salvini in occasione del comizio del 2 ottobre a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020)a Matteo, il 3 ottobre a Catania l’udienzaper il. Il popolo della Lega si raduna anche fisicamente a Catania, dove il 3 ottobre 2020 si apre ila Matteoper il. “Viviamo un momento di sospensione della democrazia. Il mioè una violenza alla Costituzione. Non avrei mai pensato di finire in tribunale, ma non mi vergogno. Dormo tranquillo con la mia compagna e vado con il rosario in tasca. Ho piena fiducia nella magistratura e penso che ilnon ci sarà proprio”, ha dichiarato Matteoin occasione del comizio del 2 ottobre a ...

