Caso Gregoretti, la procura chiede il «non luogo a procedere». Il Gup valuta sulle nuove prove (Di sabato 3 ottobre 2020) Il segretario della Lega Matteo Salvini è in aula al Palazzo di Giustizia di Catania. Oggi 3 ottobre – data della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione – Salvini partecipa all'udienza preliminare per difendersi dall'accusa di sequestro di persona aggravato. Con lui c'è la sua legale, l'avvocata e senatrice della Lega Giulia Bongiorno. Il Gup Nunzio Sarpietro si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulle richieste probatorie. L'accusa è riferita alla gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti, avvenuto nel luglio del 2019 a Siracusa. Secondo il tribunale dei ministri, Salvini avrebbe violato le leggi internazionali sull'obbligo di soccorso (convenzione Sar e Solas e convenzione Unclos).

