Calcio, il Ravenna ingaggia l'esterno sinistro Matteo Perri

La società comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Perri dalla Paganese. Il giocatore arriva in Romagna a titolo definitivo

Non c'è il portiere Tonti nell'elenco dei convocati del Ravenna per la trasferta di Legnago, col portiere romagnolo a casa per un guaio muscolare. Tra i pali ...

L'affare era noto da ieri e oggi il Ravenna ha annunciato l'ingaggio di Matteo Perri dalla Paganese. Il giocatore arriva in Romagna a titolo definitivo con ...

