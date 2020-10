Breil-sur-Roya | 5mila persone isolate nel fango | «Mancano luce e acqua | a rischio anche la ferrovia»

akakarolina : @tuttacolpade @villafi viene da piangere - tuttacolpade : @akakarolina @villafi l'avevo fatta in vespa... (passando da Breil-sur-Roya) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Breil sur

Il Secolo XIX

Tra venerdì e domenica, in Ticino, sono stati registrati 21 nuovi casi di coronavirus. Dall’inizio della pandemia i casi di COVID-19 salgono così ...Ecco come l'alluvione di venerdì ha trasformato Breil sur Roya, il paese più importante della valle al di là del Colle di Tenda: un mare di fango. Anche il laghetto al centro della località non c'è. L ...