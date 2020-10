Appropriazione terreno altrui | cos’è e come funziona Quali tutele attivare?

(Di sabato 3 ottobre 2020): cos’è e? Non soltanto le abitazioni possono essere occupate da chi non ha un legittimo titolo: anche tutti coloro che entrano e dunque invadono un, commettono un illecito.vedremo tra poco, questo illecito comporta sia conseguenze sul piano civile, sia conseguenze sul piano penale. Ne vogliamo parlare perché il tema dell‘delnon è ipotesi affatto rara, nella realtà pratica, specialmente di alcune zone di campagna, situate nel meridione d’Italia. Facciamo allora chiarezza e vediamo di preciso ...

Ultime Notizie dalla rete : Appropriazione terreno

il Resto del Carlino

Un rapporto recente mostra in che modo i tre colossi della finanza sostengano le aziende maggiormente responsabili della distruzione delle foreste."L’entusiasmo della vittoria fa parte dell’alternanza come elemento che nutre la democrazia. Tante volte è capitato anche a me di festeggiare con grande entusiasmo un successo elettorale, ma sempre al ...