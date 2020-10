Voragine si apre all’improvviso: autocisterna piena di Gpl sprofonda al suo interno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pericoloso incidente in Calabria: un’autocisterna colma di Gpl è rimasta parzialmente imprigionata in una profonda Voragine apertasi nel manto stradale Si è rischiato un incidente disastroso sulla strada che costeggia il lungomare di Diamante, in Calabria. Improvvisamente si è infatti aperta una enorme Voragine proprio mentre stava transitando un’autocisterna carica di Gpl, parzialmente precipitata al … L'articolo Voragine si apre all’improvviso: autocisterna piena di Gpl sprofonda al suo interno NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pericoloso incidente in Calabria: un’colma di Gpl è rimasta parzialmente imprigionata in una profondaapertasi nel manto stradale Si è rischiato un incidente disastroso sulla strada che costeggia il lungomare di Diamante, in Calabria. Improvvisamente si è infatti aperta una enormeproprio mentre stava transitando un’carica di Gpl, parzialmente precipitata al … L'articolosiall’improvviso:di Gplal suoNewNotizie.it.

