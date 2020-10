Uomini e Donne, la scelta di Jessica Antonini tra lacrime e applausi (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, è andata in onda la scelta di Jessica Antonini. Rispetto alle scelte che siamo abituati a vedere non ci sono stati petali di rose, sicuramente perchè è stata una decisione inaspettata., ma non sono mancati lacrime e applausi. Jessica Antonini ha scelto (in maniera prevedibile) Davide Lorusso Maria De Filippi ha fatto entrare Jessica e ha mostrato un VIDEO del giorno prima, in cui la Antonini e il bartender di Como stavano ballando insieme, per far ascoltare al pubblico una loro conversazione registrata durante il ballo. La 29enne di Rieti era visibilmente emozionata e chiedeva continuamente al ragazzo di abbracciarla e se ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di, è andata in onda ladi. Rispetto alle scelte che siamo abituati a vedere non ci sono stati petali di rose, sicuramente perchè è stata una decisione inaspettata., ma non sono mancatiha scelto (in maniera prevedibile) Davide Lorusso Maria De Filippi ha fatto entraree ha mostrato undel giorno prima, in cui lae il bartender di Como stavano ballando insieme, per far ascoltare al pubblico una loro conversazione registrata durante il ballo. La 29enne di Rieti era visibilmente emozionata e chiedeva continuamente al ragazzo di abbracciarla e se ...

