Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 15 | 10

Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno Venerdì 2 ottobre Esterina apertura quarantena al via per il presidente americano Donald Trump e la moglie Melania positivi al coronavirus di testa seguita della positività di una collaboratrice consigliera del dente che secondo la rete i mesi è sintomatica e sta male proprio sta bene Fammi sapere il medico e Donald Trump continuerà a portare avanti i suoi compiti cancellata la tappa elettorale in Florida spiega la Casa Bianca problemi per il tempo di campagna elettorale a 32 giorni dal voto messaggi di auguri di pronta guarigione per potenti della terra ma i massmedia di Pechino scrivono che Trump ha pagato il prezzo per il suo azzardo nel minimizzare Intanto il segretario di stato statunitense Pompeo appena ripartito da Roma

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, Trump positivo; studio: il vaccino da solo non basterà. Ultime notizie Fanpage.it Fca, l’Ugl chiede concretezza: il sindacato in prima linea

Dalla fabbrica continueranno a uscire modelli premium, si spera nella piena occupazione. La ripartenza vera garantirebbe attività anche a tutto l’indotto cassinate ...

Aborto farmacologico, la Regione Piemonte vieta la somministrazione della pillola abortiva RU486 nei consultori e impone il ricovero

La regione Piemonte, con una circolare inviata a tutte la ASL e ASO piemontesi ha posto il divieto di somministrazione della pillola abortiva RU486 nei consultori, stabilendo il ricovero ospedaliero p ...

