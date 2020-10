Sting | quando la musica diventa contaminazione

Leggi su metropolitanmagazine

"I know that the spades are the swords of a soldierI know that the clubs are weapons of warI know that diamonds mean money for this artBut that's not the shape of my heartThat's not the shape, the shape of my heart" Gordon Matthew Thomas Sumner, in arteè un cantautore, musicista e attore britannico.Ha iniziato nel 1976 come membro della band Police. A Londraincontrò il batterista statunitense Stewart Copeland e il chitarrista Henry Padovani, con i quali formò il gruppo rock. Padovani venne poi rimpiazzato da Andy Summers.I Police debuttarono in America nel 1978 con Roxanne e nel corso della loro breve -ma intensa- carriera, hanno vinto numerosi premi: sei Grammy Award per la loro canzone più conosciuta, Every Breath You Take. La band si sciolse nel 1983, anche se non sono ...