Sondaggi elettorali TP: 81,6% italiani dice sì a tagliando reddito cittadinanza

Nei giorni scorsi il premier Conte ha annunciato un "tagliando" al reddito di cittadinanza. A favore di una revisione della misura voluta fortemente dal M5S sono otto italiani su dieci. Per il 58,6% il reddito di cittadinanza va rivisto "perché non ha prodotto i risultati sperati nelle politiche attive del lavoro" mentre per il 23% va modificato "perché si sono investite molte risorse che ora potrebbero servire ad altro". Contro il "tagliando" si schiera il 15,1% degli italiani.

