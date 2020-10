SBK la giornata di prove libere a Magny Cours

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Penultimo round del mondiale SBK, impegnato aper la primadedicata alle. Lungo il tracciato alle porte di Nevers, i piloti delle derivate dalla produzione di serie si sfidano per una tappa che potrebbe essere decisiva in ottica campionato. Se Jonathan Rea arriverà alla domenica pomeriggio con altri 12 punti in più rispetto a Scott Redding, sarà campione per la sesta volta. Ma la strada è lunga da fare, e forse impervia: le previsioni meteo danno pioggia per tutta la tre giorni. Cominciamo dall’inizio, e diamo un veloce sguardo a ciò che è successo in questa primadel weekend francese. SBK, la prima sessione di...