Sassuolo-Crotone, Stroppa: “Loro straordinari, ammiro De Zerbi. C’è una cosa che dobbiamo fare” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parola a Giovanni Stroppa.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Crotone, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani pomeriggio al Mapei Stadium: dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata contro il Milan, alla questione Covid-19. Ma non solo…"Dal punto di vista fisico le cose vanno bene, siamo al pari degli altri. Dal punto di vista tecnico invece ci vuole del tempo anche se sembriamo in linea. Con il Milan abbiamo fatto meglio rispetto a Genova, ma non abbiamo mai tirato in porta e questo mi da fastidio. Gli infortunati sono rimasti gli stessi, vedremo la prossima settimana, Petriccione invece non sarà a disposizione, anche Eduardo ha un problema alla mano”, sono state le sue parole.Sassuolo - “E’ una ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parola a Giovanni.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domani pomeriggio al Mapei Stadium: dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata contro il Milan, alla questione Covid-19. Ma non solo…"Dal punto di vista fisico le cose vanno bene, siamo al pari degli altri. Dal punto di vista tecnico invece ci vuole del tempo anche se sembriamo in linea. Con il Milan abbiamo fatto meglio rispetto a Genova, ma non abbiamo mai tirato in porta e questo mi da fastidio. Gli infortunati sono rimasti gli stessi, vedremo la prossima settimana, Petriccione invece non sarà a disposizione, anche Eduardo ha un problema alla mano”, sono state le sue parole.- “E’ una ...

Mediagol : #Sassuolo-#Crotone, #Stroppa: “Loro straordinari, ammiro #DeZerbi. C’è una cosa che dobbiamo fare” - Mediagol : #Sassuolo-#Crotone, Stroppa: 'Loro straordinari, ammiro De Zerbi. C'è una cosa che dobbiamo fare' - sportface2016 : #SerieA | #Sassuolo-#Crotone, i convocati di Giovanni #Stroppa: presenti #Messias e #Zanellato - aia_rimini : Impegno di Serie A per il nostro Antonio Rapuano, designato come IV ufficiale per la gara Sassuolo - Crotone, quest… - zakopine : Top sport tips on Sassuolo v Crotone.: MATCH DETAILS: Location: Modena, Alberto Braglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Crotone Sassuolo Crotone probabili formazioni: Boga out. Toljan, Muldur e Traoré dubbi Sassuolonews.net Sassuolo-Crotone, i convocati di Giovanni Stroppa: presenti Messias e Zanellato

Tra le gare di domani, invece, al Mapei Stadium andrà in scena anche Sassuolo-Crotone. Il tecnico di calabresi, Giovanni Stroppa, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro i ...

Crotone, Stroppa: «Stiamo zoppicando. Bello vedere il Sassuolo»

Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico del Crotone ...

Tra le gare di domani, invece, al Mapei Stadium andrà in scena anche Sassuolo-Crotone. Il tecnico di calabresi, Giovanni Stroppa, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro i ...Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico del Crotone ...