Roland Garros, Sonego, Sinner e Trevisan agli ottavi di finale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roland Garros, i risultati dei sedicesimi di finale. Tre italiani conquistano il pass per il turno successivo. PARIGI (FRANCIA) – Roland Garros, i risultati dei sedicesimi di finale. Prosegue il cammino perfetto degli italiani con tre azzurri che sono riusciti ad ottenere il pass per il turno successivo. Grande attesa per Matteo Berrettini che potrebbe portare il numero a quattro. E chissà cosa potrà succedere nei prossimi giorni con il nostri colori che stanno ritornando al vertice di questo sport. Sonego e Sinner agli ottavi di finale La prima gioia di questo venerdì 2 ottobre è stata data da Lorenzo Sonego che in tre set (7-6 6-3 7-6) ha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020), i risultati dei sedicesimi di. Tre italiani conquistano il pass per il turno successivo. PARIGI (FRANCIA) –, i risultati dei sedicesimi di. Prosegue il cammino perfetto degli italiani con tre azzurri che sono riusciti ad ottenere il pass per il turno successivo. Grande attesa per Matteo Berrettini che potrebbe portare il numero a quattro. E chissà cosa potrà succedere nei prossimi giorni con il nostri colori che stanno ritornando al vertice di questo sport.diLa prima gioia di questo venerdì 2 ottobre è stata data da Lorenzoche in tre set (7-6 6-3 7-6) ha ...

