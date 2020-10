Probabili formazioni Lazio-Inter: terza giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Lazio-Inter, match della terza giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto per il big match di questo turno di campionato che sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà ugualmente compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Simone Inzaghi contro Antonio Conte di fronte ai 1.000 spettatori dello Stadio Olimpico. Chi avrà la meglio? Non resta che scoprirlo. Lazio – Proto, Lulic e Muriqi out. Da valutare Luiz Felipe, Correa e Vavro. Questa la situazione dell’infermeria per Simone Inzaghi che potrebbe affidarsi nuovamente a Caicedo-Immobile ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ledi, match delladi. Tutto pronto per il big match di questo turno di campionato che sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà ugualmente compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Simone Inzaghi contro Antonio Conte di fronte ai 1.000 spettatori dello Stadio Olimpico. Chi avrà la meglio? Non resta che scoprirlo.– Proto, Lulic e Muriqi out. Da valutare Luiz Felipe, Correa e Vavro. Questa la situazione dell’infermeria per Simone Inzaghi che potrebbe affidarsi nuovamente a Caicedo-Immobile ...

