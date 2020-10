Positiva al Covid partorisce tre bambini (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Rosa Coppola Una giovane donna del Salernitano, Positiva al Covid, è pronta per per dare alla luce tre bambini:viene trasferita a Napoli, nel Padiglione della Federico II dedicato alle gravide con Coronavirus, ma per motivi non ancora chiari viene rimandata nell’ospedale nocerino Umberto I. Dove partorisce. Uno dei piccini però non riesce a sopravvivere, uno è in terapia intensiva e un altro viene trasferito in altro ospedale, sempre in Tin. E’ accaduto ieri, nell’ospedale più grande dell’Asl Salerno, e ha visto protagonista una giovane donna, neo mamma, alle prese con un parto trigemellare e mille difficoltà. Ad iniziare dal trasferimento in quello che è considerato Centro regionale di riferimento per le gravide positive al Covid. ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Rosa Coppola Una giovane donna del Salernitano,al, è pronta per per dare alla luce tre:viene trasferita a Napoli, nel Padiglione della Federico II dedicato alle gravide con Coronavirus, ma per motivi non ancora chiari viene rimandata nell’ospedale nocerino Umberto I. Dove. Uno dei piccini però non riesce a sopravvivere, uno è in terapia intensiva e un altro viene trasferito in altro ospedale, sempre in Tin. E’ accaduto ieri, nell’ospedale più grande dell’Asl Salerno, e ha visto protagonista una giovane donna, neo mamma, alle prese con un parto trigemellare e mille difficoltà. Ad iniziare dal trasferimento in quello che è considerato Centro regionale di riferimento per le gravide positive al. ...

