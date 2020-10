Pordenone: guardare la città dal punto di vista delle donne per progettare la città di domani (Di sabato 3 ottobre 2020) Elaborare un piano di intervento condiviso e partecipato che, recuperando e valorizzando risultati ed esperienze sinora realizzate, offra una lettura del territorio secondo una prospettiva di genere, al fine di rispondere in modo innovativo alle sfide demografiche, sociali ed economiche: dal post Covid-19 allo sviluppo sostenibile, dalle smart cities al lavoro del futuro, dal calo delle nascite a una popolazione che invecchia. Sfide che riguardano in modo diverso uomini e donne. Questo l’obiettivo che si propone il progetto “Pordenone Città Futura”, ideato e promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone, finanziato da un contributo regionale (LR 24/2019, artt. 83, 84, 85; Contributi annuali attività sulle pari ... Leggi su udine20 (Di sabato 3 ottobre 2020) Elaborare un piano di intervento condiviso e partecipato che, recuperando e valorizzando risultati ed esperienze sinora realizzate, offra una lettura del territorio secondo una prospettiva di genere, al fine di rispondere in modo innovativo alle sfide demografiche, sociali ed economiche: dal post Covid-19 allo sviluppo sostenibile, dalle smart cities al lavoro del futuro, dal calonascite a una popolazione che invecchia. Sfide che riguardano in modo diverso uomini e. Questo l’obiettivo che si propone il progetto “Città Futura”, ideato e promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di, finanziato da un contributo regionale (LR 24/2019, artt. 83, 84, 85; Contributi annuali attività sulle pari ...

