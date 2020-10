Paura a Loano | il “Lady Vanilla” prende fuoco | IMMAGINI SHOCK

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Momenti di apprensione a, in Liguria: all’interno di Marina diè andato auno yacht.: il “Lady Vanilla” è andato letteralmente in fiamme. E’ stato necessario il pronto intervento dei vigili del: ben due squadre hanno dovuto lavorare per spegnere l’incendio divampato sullo yacht. Secondo le prime ricostruzioni sembra che le fiamme abbiano preso vita dopo le 13 di oggi a causa di un surriscaldamento di alcune batterie. Fumo e detriti sono stati trasportati dal vento fino all’entroterra, per decine e decine di metri. Dopo ore di lavoro ed evitando che le fiamme si propagassero su altre imbarcazioni l’incendio è stato spento. Adesso il lavoro si concentrerà sulla bonifica e la ...

