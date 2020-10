Milano azzera le perdite sul finale. Resto d'Europa più debole

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari chiude l’ultima seduta della settimanando lesul, mentre restano deboli gli altri listini europei, con il sentiment degli investitori condizionato dalla positività al Covid del presidente USA, Donald Trump. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,171. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.902,8 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,51%), che ha toccato 37,75 dollari per barile. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%. Tra i listini europei discesa modesta per Francoforte, che cede un ...

Wall Street non crolla in avvio e i listini ne approfittano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ott - Chiusura poco mossa per le Borse ...