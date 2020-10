Liverpool, Sadio Mané positivo al Covid-19: è in isolamento (Di venerdì 2 ottobre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Liverpool ha comunicato che Sadio Mané è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante senegalese, reduce dal gol segnato nel monday night contro l’Arsenal, contribuendo alla vittoria per 3-1, ha manifestato alcuni sintomi del virus ma le sue condizioni attuali sono buone. Come da protocollo, è in isolamento. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ilha comunicato cheMané è risultatoal-19. L’attaccante senegalese, reduce dal gol segnato nel monday night contro l’Arsenal, contribuendo alla vittoria per 3-1, ha manifestato alcuni sintomi del virus ma le sue condizioni attuali sono buone. Come da protocollo, è in

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Liverpool ha comunicato che Sadio Mané è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante senegalese, reduce dal gol segnato nel monday night contro ...

Liverpool, dopo Thiago anche Sadio Mane è positivo al Coronavirus

Dopo la notizia di Thiago Alcantara, il Liverpool ha annunciato la positività al Coronavirus di Sadio Mane. Il giocatore si trova già in isolamento volontario e non potrà ovviamente giocare domenica ...

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Liverpool ha comunicato che Sadio Mané è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante senegalese, reduce dal gol segnato nel monday night contro ...Dopo la notizia di Thiago Alcantara, il Liverpool ha annunciato la positività al Coronavirus di Sadio Mane. Il giocatore si trova già in isolamento volontario e non potrà ovviamente giocare domenica ...