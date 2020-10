La dignità del lavoratore nell’era digitale (di R. Pessi) (Di venerdì 2 ottobre 2020) (A cura di Roberto Pessi, professore ordinario di Diritto del lavoro alla Luiss) Ovunque si parla, si dibatte, si scrive del lavoro che cambia per l’imperare delle nuove tecnologie e della digitalizzazione‎. Per molti il passaggio all’’Uomo Informatico ha più rilevanza di quello all’’Uomo Erectus. La conferma di questa travolgente corrente di pensiero addensatasi intorno all’Industria 4.0 si è avuta con la grande pandemia nel tempo in cui al lavoro agile si è sovrapposto e generalizzato il lavoro da remoto.È davvero così? A veder bene il progresso tecnologico opera ‎da secoli in continuità e le sue accelerazioni o i suoi arresti sono una costante anche in termini di scansioni temporali. Chi parla del mondo dei robot forse non rammenta la modifica del reparto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) (A cura di Roberto, professore ordinario di Diritto del lavoro alla Luiss) Ovunque si parla, si dibatte, si scrive del lavoro che cambia per l’imperare delle nuove tecnologie e della digitalizzazione‎. Per molti il passaggio all’’Uomo Informatico ha più rilevanza di quello all’’Uomo Erectus. La conferma di questa travolgente corrente di pensiero addensatasi intorno all’Industria 4.0 si è avuta con la grande pandemia nel tempo in cui al lavoro agile si è sovrapposto e generalizzato il lavoro da remoto.È davvero così? A veder bene il progresso tecnologico opera ‎da secoli in continuità e le sue accelerazioni o i suoi arresti sono una costante anche in termini di scansioni temporali. Chi parla del mondo dei robot forse non rammenta la modifica del reparto ...

