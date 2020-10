(Di venerdì 2 ottobre 2020) La Bceall’euro, moneta di banca centrale in forma elettronica che affianca le banconote ed è complementare al contante. Tutti i cittadini e le imprese avrebbero accesso all’europer effettuare pagamenti giornalieri in modo rapido, semplice e sicuro ma i tempi di attuazione sono lunghi, da 1,5 a 3 anni. La Bce ha pubblicato un rapporto e il 12 ottobre avvierà una consultazione pubblica.

SonSempreIoEh : un caro saluto a quelli che 'non si può fare, ce lo vietano i trattati' - infoiteconomia : La Bce apre all’euro digitale. Panetta: «Questione urgente» - nicola_vecchio : RT @Italia_Notizie: La Bce apre all’euro digitale. Panetta: «Questione urgente» - isa_bufacchi : Riuscirà la #ECB a partire prima di Fed e PBOC? La Bce apre all’euro digitale ma tempi e percorsi lunghi. Panetta:… - Italia_Notizie : La Bce apre all’euro digitale. Panetta: «Questione urgente» -

Ultime Notizie dalla rete : Bce apre

Il Sole 24 ORE

A Francoforte stanno studiano l'emissione dell'euro digitale per venire incontro ai cittadini che sempre più spesso ricorrono ai pagamenti digitali ...La Bce apre all’euro digitale, moneta di banca centrale in forma elettronica che affianca le banconote ed è complementare al contante. Al via il 12 ottobre la consultazione pubblica. Per Fabio Panetta ...