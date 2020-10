Inter, Sanchez: “Troppo presto per parlare di Scudetto. Vidal tra i migliori al mondo” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alexis Sanchez ha dimostrato di poter essere un utilissimo jolly offensivo per l’Inter di Antonio Conte, Interprete qualitativamente affidabile e dotato di una notevole leadership. L’attaccante cileno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, inerenti alla sua esperienza a Milano, seppur ancora breve, soprattutto in previsione futura: “All’Inter ho trovato un allenatore che non ti fa mai mollare con tanti giocatori che vogliono vincere qualcosa in carriera. Scudetto? troppo presto per parlare di Scudetto magari tra qualche giornata potrò sentenziare. Vidal lo conoscono tutti, io da 15 anni. Abbiamo giocato sempre insieme in Nazionale . È un giocatore che capisce molto bene ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alexisha dimostrato di poter essere un utilissimo jolly offensivo per l’di Antonio Conte,prete qualitativamente affidabile e dotato di una notevole leadership. L’attaccante cileno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, inerenti alla sua esperienza a Milano, seppur ancora breve, soprattutto in previsione futura: “All’ho trovato un allenatore che non ti fa mai mollare con tanti giocatori che vogliono vincere qualcosa in carriera.? troppoperdimagari tra qualche giornata potrò sentenziare.lo conoscono tutti, io da 15 anni. Abbiamo giocato sempre insieme in Nazionale . È un giocatore che capisce molto bene ...

Inter : ???? | LAAAAAUUUUTAROOOOO!!! 71' - TOROOO!!! #Lautaro riceve palla da Sanchez al limite e, come contro la Fiorentina… - Inter : ???? | LUKAKUUUUU!!! 28' - E sono treeeeee!!! Gagliardini recupera palla sulla trequarti, velo di Sanchez e sinistro… - Inter : ??? | INTERVISTA 'Sono molto contento, ho voglia di giocare e sono felice anche per i miei compagni perché stiamo f… - maelific : RT @Inter: ??? | INTERVISTA 'Sono molto contento, ho voglia di giocare e sono felice anche per i miei compagni perché stiamo facendo bene'… - salines_simone : #Sanchez è letteralmente on fire ?? @vivoperlinter -