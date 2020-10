Gabriel Garko Si Racconta a Cuore Aperto a Verissimo! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko, nell’intervista prevista a Verissimo, Racconta nei dettagli ciò che aveva già anticipato al Grande Fratello Vip e spiega i motivi per cui ha sempre taciuto la verità. Ecco i dettagli sulla confessione di Gabriel Garko! Gabriel Garko a Verissimo a Raccontare i dettagli della sua vita sentimentale, che non era mai stata Raccontata. Come annunciato al Grande Fratello Vip, l’attore, il cui vero nome è Dario Oliviero, non aveva mai rivelato di essere omosessuale poiché non aveva potuto farlo. Da Silvia Toffanin ha deciso di svelare la verità: ecco le indiscrezioni. Gabriel Garko parla dei suoi ex fidanzati a Verissimo! Al ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020), nell’intervista prevista a Verissimo,nei dettagli ciò che aveva già anticipato al Grande Fratello Vip e spiega i motivi per cui ha sempre taciuto la verità. Ecco i dettagli sulla confessione dia Verissimo are i dettagli della sua vita sentimentale, che non era mai statata. Come annunciato al Grande Fratello Vip, l’attore, il cui vero nome è Dario Oliviero, non aveva mai rivelato di essere omosessuale poiché non aveva potuto farlo. Da Silvia Toffanin ha deciso di svelare la verità: ecco le indiscrezioni.parla dei suoi ex fidanzati aAl ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - LucaParry85 : Quindi dopo Tiziano Ferro anche gabriel garko ha fatto sapere quello che tutti sapevano - Leseidimattinah : RT @_DAGOSPIA_: BASTAVANO 60MILA EURO PER FAR 'CONFESSARE' GARKO – LA SECONDA PARTE DEL COMING OUT A 'VERISSIMO' -