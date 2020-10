Formazioni ufficiali Fiorentina-Sampdoria | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ledi, match valevole per la terza giornata della. All’Artemio Franchi i viola vogliono tornare al successo dopo il rocambolesco match contro l’Inter perso 4-3, cercano invece la prima vittoria del campionato gli ospiti che nella seconda giornata sono stati rimontati in casa dal Benevento. Di seguito le scelte dei due tecnici per il confronto che inizierà venerdì 2 ottobre alle ore 20.45.: IN ATTESA SAMPODRIA: IN ATTESA