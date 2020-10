Farmaci ormonali per i trans a carico dello Stato: lo stabilisce l’Aifa (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Agenzia del Farmaco pubblica in Gazzetta ufficiale la determina sui Farmaci per i transessuali. Arcigay reagisce così: “Si tratta di una vera rivoluzione”. Arriva una decisione storica, in favore di quei soggetti che decidono di cambiare sesso attraverso l’intervento chirurgico. In questo caso, i Farmaci che servono per le terapie ormonali possono essere ottenuti in … L'articolo Farmaci ormonali per i trans a carico dello Stato: lo stabilisce l’Aifa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Agenzia del Farmaco pubblica in Gazzetta ufficiale la determina suiper iessuali. Arcigay reagisce così: “Si tratta di una vera rivoluzione”. Arriva una decisione storica, in favore di quei soggetti che decidono di cambiare sesso attraverso l’intervento chirurgico. In questo caso, iche servono per le terapiepossono essere ottenuti in … L'articoloper i: lol’Aifa proviene da www.meteoweek.com.

