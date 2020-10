Elisabetta Gregoraci, il suo ex agente dice a proposito di Briatore: «Non lo ha mai amato e vi racconto come si è comportata» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è nella “Casa del grande fratello vip” e si sta divertendo molto. E’ stata lei stessa a dire che ha, finalmente, ritrovato quella leggerezza che le era mancata tanto negli anni scorsi e ora sta riconquistando i suoi spazi. Elisabetta Gregoraci e le dichiarazioni che ha fatto su Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci, all’interno della “Casa del grande fratello” ha trovato in Matilde Brandi una confidente e un’amica e spesso le due donne si rilassano facendo chiacchiere. In una di queste chiacchierate la Gregoraci ha avuto modo di raccontare che per lei non è stata semplice la vita accanto a Briatore perché lui, che è sempre stato un uomo ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 ottobre 2020)è nella “Casa del grande fratello vip” e si sta divertendo molto. E’ stata lei stessa a dire che ha, finalmente, ritrovato quella leggerezza che le era mancata tanto negli anni scorsi e ora sta riconquistando i suoi spazi.e le dichiarazioni che ha fatto su Flavio, all’interno della “Casa del grande fratello” ha trovato in Matilde Brandi una confidente e un’amica e spesso le due donne si rilassano facendo chiacchiere. In una di queste chiacchierate laha avuto modo di raccontare che per lei non è stata semplice la vita accanto aperché lui, che è sempre stato un uomo ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - marcamoly : Continua la guerra tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a distanza: lei nella casa del GFVIP, lui fuori. I sa… - blujasmine3 : RT @inkedmoodsj: 'Elisabetta Gregoraci show' ma anche meno. Che cosa ha fatto di sbagliato?Si sta solo divertendo e non sta mancando di ris… - Profilo3Marco : RT @mattino5: #GFVIP, Secondo @MaurizioSorge la vita 'sacrificata' di Elisabetta Gregoraci con #Briatore non è stata così impegnativa. Voi… -