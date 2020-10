Deficit al 10 | 3% nel secondo trimestre

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel2020 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 10,3% (0,0% nello stessodel 2019). Lo rileva l’Istat. Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -5,9% (+4,1% neldel 2019). Il saldo corrente delle AP è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -6,3% (+3,3% neldel 2019). La pressione fiscale è stata pari al 43,2%, in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante la marcata riduzione delle entrate fiscali e contributive. Il reddito disponibile ...

ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre 2020 l'indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 10,3% (0,0% nello stesso trimestre del 2019). Lo rileva l'Istat. Il saldo primario delle ...