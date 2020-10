Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il ritorno nostalgico degli anni ’90 (Di venerdì 2 ottobre 2020) La serie Crash Bandicoot ha sempre occupato uno strano posto nel pantheon dei giochi platform. Non offre la pura gioia del movimento e della scoperta che ha alimentato i giochi di Super Mario, né lo spettacolo tecnico che guida ogni nuovo titolo di Ratchet e Clank. Eppure, c’è qualcosa di caratteristico in Crash: la prospettiva sopra le spalle, il movimento “rimbalzante”, l’atmosfera anni ’90. Ha ambizioni più piccole, ma di conseguenza è molto più concentrato. E a quanto pare niente di tutto ciò è cambiato nell’ultimo capitolo. Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il primo gioco di Crash in assoluto dal 1998, quando la serie era ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) La serieha sempre occupato uno strano posto nel pantheon dei giochi platform. Non offre la pura gioia del movimento e della scoperta che ha alimentato i giochi di Super Mario, né lo spettacolo tecnico che guida ogni nuovo titolo di Ratchet e Clank. Eppure, c’è qualcosa di caratteristico in: la prospettiva sopra le spalle, il movimento “rimbalzante”, l’atmosfera’90. Ha ambizioni più piccole, ma di conseguenza è molto più concentrato. E a quanto pare niente di tutto ciò è cambiato nell’ultimo capitolo.4: It’sè il primo gioco diin assoluto dal 1998, quando la serie era ...

tech_gamingit : Crash Bandicoot 4 in diretta su Twitch alle 19:00 - oOShinobi777Oo : Crash Bandicoot 4 in diretta su Twitch alle 19:00 - GamingToday4 : Crash Bandicoot 4: It’s About Time disponibile da oggi su PS4 e Xbox One - TheRisingMind94 : Non vedere Crash Bandicoot in trend fa molto male #CrashBandicoot4ItsAboutTime - GamingTalker : Crash Bandicoot 4 It's About Time, come ottenere, guadagnare e sbloccare le gemme di un livello… -