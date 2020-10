Covid, Manfredi a Napoli: “No lockdown regioni, ma parti di territorio” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha partecipato alla ‘Naples Shipping Week’ con una sessione incentrata sugli effetti della pandemia nel settore marittimo e portuale cui seguirà una riflessione sui risvolti del Covid-19 sui commerci internazionali. “Non ci saranno lockdown su scala regionale ma si guarderanno le singole realtà locali e pertanto eventuali interventi che verranno presi dal ministro della Salute riguarderanno parti di territorio limitate”. Così il ministro per la Ricerca e l’Università Gaetano Manfredi, ha risposto ai cronisti rispetto alla possibilità che si possano chiudere le regioni che registrano un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano, ha partecipato alla ‘Naples Shipping Week’ con una sessione incentrata sugli effetti della pandemia nel settore marittimo e portuale cui seguirà una riflessione sui risvolti del-19 sui commerci internazionali. “Non ci sarannosu scala regionale ma si guarderanno le singole realtà locali e pertanto eventuali interventi che verranno presi dal ministro della Salute riguarderannodi territorio limitate”. Così il ministro per la Ricerca e l’Università Gaetano, ha risposto ai cronisti rispetto alla possibilità che si possano chiudere leche registrano un ...

carmenesposito8 : #ministrouniversita ho visto a #unomattina il ministro Manfredi! Allora esiste! Ha detto una serie di banalità. Non… - Gabriel38659106 : Niente recupero del test d'ingresso universitario per i candidati positivi al Covid. Il ministro Manfredi: “Serve u… - zazoomblog : Il Covid-19 non si ferma: nuovo positivo a San Nicola Manfredi - #Covid-19 #ferma: #nuovo #positivo… - zazoomblog : Il Covid-19 non si ferma: nuovo positivo a San Nicola Manfredi - #Covid-19 #ferma: #nuovo #positivo -