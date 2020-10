Civitavecchia | picchiato da 2 fratelli pugili e dal cognato per un mancato invito a festa

(Di venerdì 2 ottobre 2020), 2 ott. (Adnkronos) - Non aveva invitato l'ex amico allache aveva organizzato. E' questo il motivo del pestaggio al ragazzo di 28 anni che ha perso un occhio a Ladispoli, dove duee ilsono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di. L'accusa nei loro confronti è di lesioni personali gravissime. Prima del pestaggio l'ex amico aveva minacciato la vittima con numerosi messaggi telefonici. Uno dei dueha precedenti per delitti conto la persona, contro il patrimonio e per uso di stupefacenti. Il provvedimento trae origine dalla denuncia presentata lo scorso 20 luglio, ai Carabinieri della Stazione di Ladispoli, da un 28enne, del posto. Il giovane ai militari aveva riferito che, la sera ...

Civitavecchia, 2 ott. (Adnkronos ... Il giovane ai militari aveva riferito che, la sera precedente, era stato aggredito e picchiato da due fratelli e dal loro cognato, per futili motivi, tali da ...Concorso in lesioni e violenza privata questi i reati per i quali il Commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, ha redatto una informativa rispettivamente al Tribunale per i Minorenni e al ...