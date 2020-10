Chiara Ferragni incinta, Fedez e Leone: «Non potremmo essere più felici» (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’emozione da futuri genitori bis. Ventiquattro ore dopo l’annuncio, Chiara Ferragni e Fedez vogliono ringraziare fan, follower e amici: «Grazie per tutti messaggi e per tutto l’amore che avete condiviso con noi. Auguri a tutte le future mamme!», hanno scritto, condividendo una nuova foto: loro due insieme a Leone, 2 anni, con in mano la foto dell’ecografia. Il rapper e l’imprenditrice digitale diventeranno di nuovo genitori nei primi mesi del 2021. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’emozione da futuri genitori bis. Ventiquattro ore dopo l’annuncio, Chiara Ferragni e Fedez vogliono ringraziare fan, follower e amici: «Grazie per tutti messaggi e per tutto l’amore che avete condiviso con noi. Auguri a tutte le future mamme!», hanno scritto, condividendo una nuova foto: loro due insieme a Leone, 2 anni, con in mano la foto dell’ecografia. Il rapper e l’imprenditrice digitale diventeranno di nuovo genitori nei primi mesi del 2021.

