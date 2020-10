Calvert-Lewin, il bomber made in Ancelotti: “Mi ha cambiato la testa, dice che gli ricordo Inzaghi” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Otto gol in questa stagione, due triplette, l’Everton che vincere le prime sei partite per la prima volta dal 1938, il primo posto in Premier League e la convocazione della nazionale inglese. È il paradiso in terra di Calvert-Lewin, il bomber made in Carlo Ancelotti. Il giovane attaccante inglese che prima di esplodere aveva segnato appena 11 gol in tre stagioni ha raccontato al Telegraph di come è cambiata la sua carriera da quando è arrivato l’ex tecnico del Napoli, che pure aveva provato a portarlo in azzurro prima di finire lui in Premier. “Mi ha subito fatto capire che puntava su di me. Il messaggio era “sei il mio uomo e voglio che continui a far gol”. È molto bravo a darti fiducia in maniera sottile, e mi ha sicuramente dato un bello ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Otto gol in questa stagione, due triplette, l’Everton che vincere le prime sei partite per la prima volta dal 1938, il primo posto in Premier League e la convocazione della nazionale inglese. È il paradiso in terra di, ilin Carlo. Il giovane attaccante inglese che prima di esplodere aveva segnato appena 11 gol in tre stagioni ha raccontato al Telegraph di come è cambiata la sua carriera da quando è arrivato l’ex tecnico del Napoli, che pure aveva provato a portarlo in azzurro prima di finire lui in Premier. “Mi ha subito fatto capire che puntava su di me. Il messaggio era “sei il mio uomo e voglio che continui a far gol”. È molto bravo a darti fiducia in maniera sottile, e mi ha sicuramente dato un bello ...

Southgate: Calvert-Lewin deserves opportunity

England head coach Gareth Southgate believes Everton striker Dominic Calvert-Lewin is 'a pest' for opposing defenders, and thoroughly deserves his first senior - Sky Sport HD ...

