Call of Duty Warzone, al via una petizione italiana per aiutare Victor e suo figlio Valeriano (Di venerdì 2 ottobre 2020) La community italiana di Call of Duty: Warzone questa volta si è unita per aiutare un papà eroe, Victor e suo figlio Valeriano e ha creato una petizione su Change.org per chiedere ad Activision di inserire proprio Victor come personaggio all'interno del battle royale. Valeriano soffre purtroppo di una rara malattia che l'ha colpito da piccolo ed il padre l'ha praticamente accudito per tutto il corso della sua vita. Entrambi sono fan del franchise di Call of Duty ed i giocatori vorrebbero fare un regalo a questo papà eroe.Di seguito potete dare uno sguardo al testo della petizione."Alcuni bambini hanno Batman o Iron Man come ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) La communitydiofquesta volta si è unita perun papà eroe,e suoe ha creato unasu Change.org per chiedere ad Activision di inserire propriocome personaggio all'interno del battle royale.soffre purtroppo di una rara malattia che l'ha colpito da piccolo ed il padre l'ha praticamente accudito per tutto il corso della sua vita. Entrambi sono fan del franchise diofed i giocatori vorrebbero fare un regalo a questo papà eroe.Di seguito potete dare uno sguardo al testo della."Alcuni bambini hanno Batman o Iron Man come ...

YorkyWilliamYT : NUEVA HABILIDAD ???????????? GEEK de la TECNOLOGIA Battle Royale | CALL OF DUTY MOBILE - mondomobileweb : Vodafone Shake it Fun: in arrivo nuovo prezzo e Pass Smart Meeting. Call of Duty su Power Gaming - MassarettiMirko : RT @GameXperienceIT: Ci sono delle occasioni in cui i supereroi esistono davvero! Facciamo felice Valeriano e aiutiamolo ad inserire papà V… - KingKikus : CALL OF DUTY WARZONE: TARDEO CON EL COMANDO CROQUETA - Dario_Gandini : RT @GameXperienceIT: Ci sono delle occasioni in cui i supereroi esistono davvero! Facciamo felice Valeriano e aiutiamolo ad inserire papà V… -