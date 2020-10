Calciomercato Juventus, non solo Aouar: doppio colpo dal Lione (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Houssem Aouar sempre al centro dei desideri del Calciomercato della Juventus. Il francese si è reso protagonista di una stagione da vero top player, certificando la sua incredibile crescita e dimostrando anche ai più scettici il suo inestimabile valore. Nonostante l’età – si tratta di un classe ’98 – il centrocampista sembra già pronto a dire la sua in una big europea e il Lione in queste fasi finali del mercato avrebbe ricevuto diverse telefonate provenienti da tutto il continente, con le più importanti società dei maggiori campionati pronti a fare follie pur di strappare il sì del club transalpino e mettere sotto contratto il talento franco-algerino. LEGGI ANCHE: Mercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEWS– Houssemsempre al centro dei desideri deldella. Il francese si è reso protagonista di una stagione da vero top player, certificando la sua incredibile crescita e dimostrando anche ai più scettici il suo inestimabile valore. Nonostante l’età – si tratta di un classe ’98 – il centrocampista sembra già pronto a dire la sua in una big europea e ilin queste fasi finali del mercato avrebbe ricevuto diverse telefonate provenienti da tutto il continente, con le più importanti società dei maggiori campionati pronti a fare follie pur di strappare il sì del club transalpino e mettere sotto contratto il talento franco-algerino. LEGGI ANCHE: Mercato ...

