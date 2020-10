Bruxelles, Conte si avvicina a Merkel per salutarla, lei fa un passo indietro: la scena è esilarante | VIDEO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bruxelles, Merkel fa un passo indietro quando Conte si avvicina per salutarlo – VIDEO Oggi venerdì 2 ottobre nell’ambito del vertice europeo di Bruxelles, è andato in scena un siparietto tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Quest’ultimo infatti si è avvicinato a Merkel per salutarla ma la cancelliera ha fatto un passo indietro, come per invitarlo a mantenere la distanza. Subito il VIDEO è diventato virale su Twitter. “Please, don’t touch me”, ha commentato qualcuno ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020)fa unquandosiper salutarlo –Oggi venerdì 2 ottobre nell’ambito del vertice europeo di, è andato inun siparietto tra la cancelliera tedesca Angelae il presidente del consiglio Giuseppe. Quest’ultimo infatti si èto aperma la cancelliera ha fatto un, come per invitarlo a mantenere la distanza. Subito ilè diventato virale su Twitter. “Please, don’t touch me”, ha commentato qualcuno ...

