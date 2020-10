Ama: raccolta porta a porta, non è in programma nessuno stop (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – “A Roma non e’ in programma alcun “passo indietro” sulla raccolta porta a porta. Ama, in questi giorni, sta riorganizzando la raccolta dei rifiuti esclusivamente in alcune zone del quartiere Colli Aniene, nel IV Municipio.” “Si tratta di una rimodulazione doverosa e mirata del servizio per renderlo piu’ aderente alle esigenze specifiche del territorio, nell’assoluto rispetto delle esigenze dei cittadini e della tutela della salute dei lavoratori.” Continua Ama: “Non sono pertanto veritiere le notizie, apparse in questi giorni su alcuni media e social network, secondo cui sarebbe previsto uno “stop” alla raccolta domiciliare in piu’ aree della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – “A Roma non e’ inalcun “passo indietro” sulla. Ama, in questi giorni, sta riorganizzando ladei rifiuti esclusivamente in alcune zone del quartiere Colli Aniene, nel IV Municipio.” “Si tratta di una rimodulazione doverosa e mirata del servizio per renderlo piu’ aderente alle esigenze specifiche del territorio, nell’assoluto rispetto delle esigenze dei cittadini e della tutela della salute dei lavoratori.” Continua Ama: “Non sono pertanto veritiere le notizie, apparse in questi giorni su alcuni media e social network, secondo cui sarebbe previsto uno “” alladomiciliare in piu’ aree della ...

