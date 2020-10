Virus in aumento, Speranza: 'Voglio evitare altri lockdown' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Così il ministro della Salute, ricordando che i numeri dell'Italia pur se molto più contenuti di altri paesi europei, non ci deve far stare tranquilli. Poi auspica test rapidi a breve in tutte le ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Così il ministro della Salute, ricordando che i numeri dell'Italia pur se molto più contenuti dipaesi europei, non ci deve far stare tranquilli. Poi auspica test rapidi a breve in tutte le ...

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane, nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 24 ...

Covid, allarme a Pozzuoli per l’aumento dei contagi

Torna l’allarme Coronavirus a Pozzuoli dove il sindaco Vincenzo Figliolia ha convocato ad horas il Comitato operativo di Protezione Civile per valutare tutte le azioni da intraprendere per contenere i ...

