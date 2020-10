Un altro caso Covid nel Genoa. Lo dice Preziosi: “Anche Destro è positivo” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non c’è pace per il Genoa. Il presidente Enrico Preziosi ha annunciato poco fa che Mattia Destro si è aggiunto ai giocatori positivi al Covid-19. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: “Anche Mattia Destro è tra i nostri positivi, anche se ha una carica virale molto bassa”. Foto: Instagram Destro L'articolo Un altro caso Covid nel Genoa. Lo dice Preziosi: “Anche Destro è positivo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non c’è pace per il. Il presidente Enricoha annunciato poco fa che Mattiasi è aggiunto ai giocatori positivi al-19. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: “Anche Mattiaè tra i nostri positivi, anche se ha una carica virale molto bassa”. Foto: InstagramL'articolo Unnel. Lo: “Ancheè positivo” proviene da Alfredo Pedullà.

LegaSalvini : ++ PREPARANO UN ALTRO PROCESSO A #SALVINI: ARRIVATE A PALERMO LE CARTE DEL CASO OPEN ARMS ++ - incazzatae : @bubbl3gumbb1tch Madonna in ogni caso che maleducato. Ma lo ha detto a te o ti è stato riportato da qualcun altro? - lc_gln : oggi stavo pensando ad un’amicizia finita un po’ per caso,mi dispiace molto,è strano vedere questa persona 5 ore e… - _xxmarsxx_ : RT @serenitymess: ci avete mai fatto caso a come i genitori non fanno altro che dire di come sono bravi e intelligenti i figli degli altri… - MiuccioPrado : @vitalbaa Veramente lo hanno spiegato: lo stato di emergenza permette il ricorso a misure restrittive in caso di re… -

Ultime Notizie dalla rete : altro caso Coronavirus, altro caso positivo nel Catanzarese: è una donna Calabria 7 Chi vuol essere milionario: torna questa sera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario 2020: su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti stasera, 22 settembre, alle 21.20: aiuti, anticipazioni, concorrenti ...

Bologna, ergastolano evaso e catturato per la seconda volta: la storia di Antonio Roccaforte

Antonio Roccaforte, 58enne ergastolano, il 26 settembre scorso non aveva più fatto ritorno alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro, da dove poteva ...

Chi vuol essere milionario 2020: su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti stasera, 22 settembre, alle 21.20: aiuti, anticipazioni, concorrenti ...Antonio Roccaforte, 58enne ergastolano, il 26 settembre scorso non aveva più fatto ritorno alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro, da dove poteva ...