Traffico Roma del 01-10-2020 ore 07 | 30

(Di giovedì 1 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata dalla redazione e da Simone Cerchiara difficoltà di circolazione sulla Flaminia perintenso si procede coda tra il raccordo anulare e il video per tour di qui più breve il tratto di coda sulla Cassia disagi tra via della Giustiniana e via di Grottarossa sulla Trionfalefile nella zona di Ottavia sulla Nomentana code tra verde il raccordomomento sulla tangenziale nella zona di San Giovanni ci riferiamo alla tratto di viale Castrense e poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare chiude all’altezza la Tuscolana direzione Ardeatina Pontina per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitoappunto luceverde.it per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...