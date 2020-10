Tg1 Coronavirus | voci allarmanti | ‘Due contagi a Saxa Rubra’

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sifera di una situazione Tg1con due lavoratori degli studi Rai diRubraati. Uno sarebbe in terapia intensiva. Allarme Tg1. Come riferito da diversi organi di stampa, la redazione del telegiornale più seguito d’Italia pare debba fare i conti con alcuni casi di Covid all’interno della sede romana della Rai … L'articolo Tg1‘DueRubra’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Emergenza Coronavirus al Tg1 dove due impiegati della testata giornalistica sarebbero risultati positivi - protoromantica : RT @fattoquotidiano: Emergenza Coronavirus al Tg1 dove due impiegati della testata giornalistica sarebbero risultati positivi - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Emergenza Coronavirus al Tg1 dove due impiegati della testata giornalistica sarebbero risultati positivi - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Emergenza Coronavirus al Tg1 dove due impiegati della testata giornalistica sarebbero risultati positivi - solonapoli24 : RT @fattoquotidiano: Emergenza Coronavirus al Tg1 dove due impiegati della testata giornalistica sarebbero risultati positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 Coronavirus

TG1, emergenza coronavirus: due dipendenti ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva È scoppiata l'emergenza coronavirus al TG1. La notizia è ...Due casi di covid nella redazione del Tg1: paura in Rai, nella sede di Saxa Rubra, dopo i due casi di positività al coronavirus scoperti ...