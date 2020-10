Sostenibilità, al via i talk e brainstorming del Festival Change (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - L'architettura fondamentale con Cino Zucchi, architetto di fama internazionale, e con la biologa e giornalista scientifica Barbara Gallavotti danno il via, oggi alle 16 al Maxxi di Roma, ai talk di Change. Architecture Cities Life, il Festival di architettura che si svolge a Roma fino al 31 ottobre e nato dall'assegnazione del bando "Festival dell'Architettura" promosso dal MiBact - Direzione Generale Creatività Contemporanea. Change è stato ideato da Open City Roma, in collaborazione con Ordine Architetti Roma e Maxxi - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, oltre ad una fitta rete di partner, progettisti, attori economici e culturali. "Le foto delle piazze italiane deserte durante il lock-down ci hanno insegnato una cosa: gli spazi pubblici della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - L'architettura fondamentale con Cino Zucchi, architetto di fama internazionale, e con la biologa e giornalista scientifica Barbara Gallavotti danno il via, oggi alle 16 al Maxxi di Roma, aidi. Architecture Cities Life, ildi architettura che si svolge a Roma fino al 31 ottobre e nato dall'assegnazione del bando "dell'Architettura" promosso dal MiBact - Direzione Generale Creatività Contemporanea.è stato ideato da Open City Roma, in collaborazione con Ordine Architetti Roma e Maxxi - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, oltre ad una fitta rete di partner, progettisti, attori economici e culturali. "Le foto delle piazze italiane deserte durante il lock-down ci hanno insegnato una cosa: gli spazi pubblici della ...

