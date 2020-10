S O S accompagnatori turistici locali | l’iniziativa del sindaco di Roscigno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Far rivivere i piccoli borghi, incentivando lo sviluppo del territorio attraverso il rilancio del turismo e la valorizzazione dei centri storici, creando lavoro per la popolazione del posto, si può. A dimostrarlo sono le numerose azioni messe in campo dal primo cittadino di, Pino Palmieri, che oggi ha avviato un progetto per la realizzazione di un corso di formazione, promosso dal Comune e rivolto agli abitanti della cittadina degli Alburni, di età compresa tra i 18 e i 70 anni da formare e specializzare con la qualifica professionale di “accompagnatore turistico”. Un vero e proprio corso di formazione che verterà sullo studio e sulla verifica della conoscenza inerente il patrimonio monumentale, archeologico e paesaggistico dell’antico ...