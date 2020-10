Roma, Kumbulla si presenta: «Facile scegliere. Non penso a Smalling» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Marash Kumbulla si presenta ai tifosi della Roma: ecco le parole del difensore albanese, nuovo acquisto della società giallorossa Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha parlato oggi nella sua conferenza stampa di presentazione. Roma – «Ero molto emozionato, è stata una cosa velocissima. Non ho esitato, ovviamente per la società, per la città e per i tifosi. È stato Facile scegliere. Lasciare Verona è stato difficile, ma ho fatto un salto di qualità». Smalling – «Non lo scopro io. Ha una carriera piena di vittorie e successi. penso solo ai miei compagni che sono qui con me, per migliorare la nostra coesione». ESORDIO ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Marashsiai tifosi della: ecco le parole del difensore albanese, nuovo acquisto della società giallorossa Marash, difensore della, ha parlato oggi nella sua conferenza stampa dizione.– «Ero molto emozionato, è stata una cosa velocissima. Non ho esitato, ovviamente per la società, per la città e per i tifosi. È stato. Lasciare Verona è stato difficile, ma ho fatto un salto di qualità».– «Non lo scopro io. Ha una carriera piena di vittorie e successi.solo ai miei compagni che sono qui con me, per migliorare la nostra coesione». ESORDIO ...

