Puglia | troppi contagi a Foggia | nuova stringente ordinanza del Sindaco | mascherine all’aperto in qualsiasi ora | e vietato bere e mangiare all’aperto

Il Sindaco di Foggia, Franco Landella, per evitare che la situazione precipiti ha deciso di disporre nuove restrizioni. Già la settimana scorsa era stata emanata un'ordinanza con la quale si rendeva obbligatorio l'uso della mascherina in centro. Oggi, con la nuova ordinanza, l'uso della mascherina è obbligatorio anche in altre parti della città. Inoltre il Sindaco ha vietato il consumo di alimenti e bevande all'aperto.

L’ordinanza della Regione Piemonte: obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto nelle aree vicine alle scuole. A Monopoli obbligatorio indossarla sino a 150 metri di distanza dagli istituti.

L'ordinanza della Regione Piemonte: obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto nelle aree vicine alle scuole. A Monopoli obbligatorio indossarla sino a 150 metri di distanza dagli istituti.