Ottobre si tinge di rosa | torna il Nastro rosa di AIRC

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ormai è un simbolo: chi lo vede capisce subito a cosa si riferisce. È il nastro rosa di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che torna a indossarlo per sensibilizzare il pubblico e mostrare sostegno e vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno. Incompleto, per ricordare a tutti noi che c’è ancora tanta strada da fare per provare a debellarlo, e che nonostante tanto sia già stato fatto negli anni, ancora tanto c’è da fare per sostenere la ricerca.