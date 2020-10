Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente avvenuto nella notte di giovedì 1 ottobre sulla A26 a causa della presenza di due cinghiali in autostrada. Lo schianto è avvenuto poco dopo il casello di Biandrate, in provincia di Novara, in direzione Gravellona Toce: secondo quanto ricostruito, l’auto avrebbe investito i due animali e poi sarebbe finita fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di autostrade per l’Italia. “Al momento non si registrano turbative al traffico”, informa autostrade. Non è stato ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente avvenutodi giovedì 1 ottobreA26 a causa della presenza di dueinstrada. Lo schianto è avvenuto poco dopo il casello di Biandrate, in provincia di, in direzione Gravellona Toce: secondo quanto ricostruito, l’avrebbe investito i due animali e poi sarebbe finita fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova distrade per l’Italia. “Al momento non si registrano turbative al traffico”, informastrade. Non è stato ancora ...

LuigiF97101292 : RT @fattoquotidiano: Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 - clikservernet : Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 - fattoquotidiano : Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 - Noovyis : (Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26) Playhitmusic - - tusciaweb : Auto contro cinghiali, morte due persone Novara - Due cinghiali presenti in autostrada, morte due persone e una… -